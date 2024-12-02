جيسوس: سأقوم بإراحة بعض اللاعبين أمام الغرافة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تحدث جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن مواجهة الغرافة القطري، غداً الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري النخبة الآسيوي.

وكان الهلال حسم تأهله لدور الثمانية قبل بداية مباريات هذه الجولة، على عكس الغرافة الذي يبحث عن الحصول على النقاط الثلاث للتأهل.

وقال جيسوس، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي: “نلعب العديد من المباريات في فترة قصيرة، لذا سأقوم بإراحة بعض اللاعبين الذين يعانون من الإجهاد الشديد، خوفاً من تعرضهم للإصابة”.

وأضاف: “لكن هناك بعض الأسماء التي تعاني من الإجهاد الطبيعي، وهو ما دفعنا لإجراء بعض التدريبات الاستشفائية لهم من أجل المشاركة”.

وتابع: “هذا هو المران الثاني الذي يغيب فيه حسان تمبكتي لظروف خاصة، وبالتالي لن يشارك في مباراة الغرافة بشكل مؤكد”.

واختتم: “نعرف أن الفريق تأهل للدور ثمن النهائي، ما سيمنحنا الرفاهية لإجراء بعض التعديلات في التشكيلة وإراحة عدة أسماء”.