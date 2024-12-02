الأهلي يتعادل مع استقلال طهران في دوري النخبة الآسيوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تعادل الأهلي السعودي مع ضيفه استقلال طهران الإيراني، بهدفين لمثلهما، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري النخبة الآسيوي.

هدفي الفريق السعودي تكفل بتسجيلهما إيفان توني من ركلتي جزاء (د45، د83)، فيما سجل للاستقلال كلاً من رفاييل أرودا (د42)، ومحمد حسين اسلامي (د51).

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة بصدارة الترتيب، ورفع الاستقلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن.