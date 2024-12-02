نصائح لتجنّب تشقّق الشفاه في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع حلول فصل الشتاء، يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة جفاف الشفاه وتشققها، وهو أمر قد يصبح مزعجًا خاصةً عندما لا تؤدي المرطبات إلى نتائج سريعة وفعّالة.

في تقرير نشرته صحيفة “الصن” البريطانية، أكد أطباء الأمراض الجلدية أهمية نوع المرطب المستخدم، مشيرين إلى أن اختيار المرطب المناسب أكثر أهمية من كمية الكريم المستخدمة، خاصة في حالات تشقق الشفاه. وأوضح التقرير أن الطقس البارد يمكن أن يُلحق الضرر بالشفاه نظرًا لكون الجلد في هذه المنطقة رقيقًا جدًا، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف بسرعة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الجلد الرقيق قد يتفاعل بشكل سريع مع مكونات مستحضرات العناية بالبشرة، أو حتى مع بعض الأطعمة، وحتى الإنزيمات الموجودة في اللعاب، مما قد يؤدي إلى تهيّج الشفاه. فإذا لاحظتِ أن شفتيكِ تزداد جفافًا وتشقّقًا بعد فترة قصيرة من استخدام المرطب، فقد يكون السبب هو استخدامكِ لنوع غير مناسب لبشرتك.

وفي هذا الصدد، نصح الأطباء بتجنب مرطبات الشفاه التي تحتوي على مكونات مثل المنثول والكحول، وكذلك المستحضرات التي تحتوي على نسب مرتفعة من العطور والمنكّهات والملوّنات. فهذه المكونات قد تسبب التهاب الجلد التحسسي، وهو نوع من الأكزيما الناتجة عن التلامس مع مادة معينة.

عند اختيار مستحضرات مرطبة، يُنصح بالبحث عن المكونات التي تساعد في حبس الرطوبة في الجلد والحفاظ على ترطيبه لفترة طويلة. عادةً ما تحتوي المرطبات الفعّالة على مكونات مثل شمع العسل، وزيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا. طالما كنتِ تستخدمين المرطب المناسب، يمكنك تطبيقه عدة مرات خلال اليوم للحصول على أفضل النتائج.

من جانبها، تشير أخصائية التغذية ليزا بورغ إلى أن أفضل طريقة لحماية شفتيكِ من الجفاف والتشقق هي شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم، ويفضل الماء على القهوة والمشروبات الغازية. كما توصي بتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل التفاح، والخيار، والطماطم، والكوسا، والبطيخ، والليمون، والجزر، والكرفس، لضمان ترطيب الجسم والشفاه بشكل طبيعي.