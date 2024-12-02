ما حقيقة حذف حساب أنغام من منصة “أنغامي”!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعد تداول أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حول حذف حساب النجمة أنغام من منصة “أنغامي” لأسباب غير معروفة، تبين أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة.

وكانت بعض الصفحات على السوشيال ميديا قد نشرت صورة لأنغام مع رسالة تشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حسابها على المنصة، واستمر هذا الوضع لبضع ساعات قبل أن يتم إعادة تفعيل الحساب بشكل طبيعي دون أي مشاكل. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات وتعجب الجمهور حول الأسباب وراء ذلك، حيث رجح البعض أن يكون السبب متعلقًا بـ “حقوق الترخيص”.

لكن وفقًا لما أُعلن من خلال منصة “أنغامي”، تبين أن صفحة أنغام كانت ولا تزال متاحة، وأغانيها موجودة بشكل طبيعي، مما يؤكد أنه لا توجد أي مشاكل بين النجمة والمنصة.

من المحتمل أن الرسالة التي ظهرت لبعض محبي أنغام على المنصة، والتي كانت تشير إلى “نعتذر عن عرض صفحة هذا الفنان في دولتك بسبب حقوق الترخيص”، كانت نتيجة لخطأ تقني مؤقت ولم تكن لها علاقة بأي مشكلة دائمة أو تجارية.