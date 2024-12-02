مصر: النيابة الإدارية تحيل طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - أصدرت النيابة الإدارية في كفر الدوار بمصر قرارًا بإحالة طبيبة الأمراض النسائية، وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد التأكد من ارتكابها عدة مخالفات أخلاقية ومهنية.

واتُهمت شعيب بالتشهير، حيث قامت بكشف أسرار مرضاها وفضح خصوصياتهم من خلال نشر مقطع فيديو يتضمن اتهامات بالزنا والحمل غير الشرعي لعدد من المرضى.

على الرغم من أن الفيديو حقق مشاهدات بالملايين، إلا أنه أثار موجة من الغضب والانتقادات الواسعة، مما دفع السلطات إلى توقيفها وفتح تحقيق معها.

وكانت محكمة كفر الدوار، برئاسة المستشار محمد نجا، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد انتشار الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد إبلاغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمحتوى الفيديو، قامت الوحدة بفحص القضية، وتبين أن شعيب تعمل طبيبة في مستشفى كفر الدوار العام.

تم إحالة الطبيبة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل، بعد التأكد من ارتكابها