بعد سحب جنسيتها.. “رسالة قوية” من فجر السعيد إلى نوال الكويتية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - تفاعلت الكاتبة والمنتجة فجر السعيد مع خبر سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال الكويتية، حيث عبرت عن رأيها في هذا القرار من خلال منشور على منصة “إكس”.

ونشرت فجر صورة للقرار الرسمي، ووجهت رسالة إلى نوال الكويتية تطالبها فيها بالتخلي عن لقب “الكويتية”، حيث كتبت: “لو سمحتي، أزيلي لقب الكويتية وضعي اسم والدك أو بلد المنشأ الذي جئت منه، فهذا يعتبر حاليًا بموجب القانون تزويرًا. وشكرًا. وأيضًا، أوجه حديثي للفنانة شمس، يجب عليك أيضًا إزالة لقب الكويتية لأنه يعد تزويرًا لا يقبله القانون… ليس كل من لا ترغب في ذكر بلد المنشأ يمكنها أن تقول أنا #كويتية”.

على الرغم من الضجة التي أثارها هذا الأمر حول اسم نوال الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تزال تلتزم الصمت ولم تصدر أي تعليق حول الموضوع.

وكانت الجريدة الرسمية في الكويت قد نشرت، يوم السبت الماضي، قرارًا بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

وقد قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، سحب الجنسية من 1758 حالة لعرضها على مجلس الوزراء.

وتقوم الحكومة الكويتية بحملة صارمة ضد حالات فقدان الجنسية.