آرني سلوت: يورجن كلوب ترك ليفربول في وضع جيد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:06 صباحاً - تحدث آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي عن فوز فريقه على مانشستر سيتي 2-0، في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وقال في تصريحات بعد المباراة: كانت مباراة مثالية تقريباً، وإذا نظرت إلى معدل العمل، أعتقد أنها كانت مثالية…

وأضاف سلوت: عدد الفرص التي أهدرناها جعل المباراة متقاربة في النهاية، ولكن ربما يكون هذا جيداً لمباريات مثل هذه، يجب أن تكون كذلك، لكن كان من الأفضل تسجيل الهدف الثاني في وقت مبكر… نحن نضغط دائماً بقوة، لكنهم جيدون للغاية في بناء الهجمات، لذا يتعين علينا أن نعمل بجدية شديدة، كان لاعبونا يتمتعون بالطاقة، وبصرف النظر عن لاعبينا، كان الجمهور رائعاً.

وقال أيضاً: إنهم دائماً ما يجعلون الأمور صعبة عليك من خلال طريقة تمركزهم، الأمر لا يتعلق بالتشكيلة فقط، في تسع مرات من أصل عشر، يتعلق الأمر بجودة اللاعبين، لدينا بعض اللاعبين ذوي الجودة العالية على أرض الملعب أيضاً.

وأشار: نحن فريق متناغم ومن الصعب التغلب علينا، ولكن يتعين علينا أيضاً بذل الجهد، ولكن لدينا إصابات، كان علينا استبدال ترينت أرنولد، كان ذلك ليشكل مخاطرة، هذه هي التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي ولكن كل فريق يتعين عليه مواجهة هذه التحديات على مدار الموسم… الأسبوع المقبل سيكون أسبوعاً كبيراً آخر ضد نيوكاسل وإيفرتون.

وعن نتائجه الإيجابية مع ليفربول، أكد: لا أعتقد أن أي شخص، بما في ذلك أنا، كان ليتوقع هذه البداية، كنت أعلم أن يورجن كلوب ترك الفريق في مكان جيد للغاية، لكن مع ذلك، فإن الفوز بالكثير مع كل الفرق الصعبة التي لعبنا ضدها بالفعل ليس شيئًا يمكن التنبؤ به في بداية الموسم.