الدوري الأرجنتيني (25): باراكاس يستقبل تيغري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، وفجر غد الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب اليوم باراكاس سنترال مع تيغري الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتستكمل مباريات هذه الجولة فجر الثلاثاء فيلتقي بلاتينسي مع يونيون سانتا في الساعة 01:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتاليريس كوردوبا مع هوراكان الساعة 01:45، وانديبندينتي ريفاديفا مع أرجنتينيوس الساعة 03:30، وأتلتيكو توكومان مع نيولز أولد بويز الساعة 04:00.

ويتصدر فيليز سارسفيلد ترتيب فرق الدوري الأرجنتيني بـ 48 نقطة، يليه راسينغ كلوب بـ 43 نقطة، هوراكان بـ 43 نقطة أيضاً، تاليريس كوردوبا بـ 42 نقطة، وريفر بليت بـ 39 نقطة.