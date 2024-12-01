أعمال منزلية إياك أن تقومي بها خلال الحمل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - أعمال منزلية يجب تجنبها أثناء الحمل

الحمل مرحلة حرجة ومهمة في حياة كل امرأة، وتتطلب الكثير من العناية والاهتمام بصحة الأم والجنين. واحدة من التحديات التي قد تواجه المرأة الحامل هي معرفة ما يجب وما لا يجب القيام به من أعمال منزلية. بينما يعتقد البعض أن الحفاظ على النشاط والحركة يساعدان في تسهيل الولادة، هناك بعض الأعمال المنزلية التي من الأفضل الابتعاد عنها لضمان سلامة الأم والجنين.

تحذيرات حول الأعمال الشاقة والمجهدة

من المهم على المرأة الحامل أن تكون واعية للأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً أو التي قد تسبب ضغطاً على الجسم. يمكن أن تتسبب هذه الأعمال في إجهاد الأم وزيادة المخاطر الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الضغط على البطن. إليك بعض الأعمال التي ينصح بتجنبها:

رفع الأثاث أو العناصر الثقيلة: رفع العناصر الثقيلة يمكن أن يسبب إرهاقاً مفرطاً وقد يؤدي إلى إصابة في الظهر أو الزهور المفاجئة في البطن. يجب دائماً طلب مساعدة الآخرين في مثل هذه الأمور.

استخدام المنظفات القاسية: تحتوي بعض المنتجات الكيميائية على مواد ضارة يمكن أن تشكل خطراً على صحة الجنين، لذا يفضل استخدام المنظفات الطبيعية أو الصديقة للبيئة.

التنظيف بالمكنسة الكهربائية لفترة طويلة: يتطلب استخدام المكنسة الكهربائية جهد عضلي؛ لذا يجب الحد من فترات استخدامها أو تقسيم العمل على مراحل قصيرة.

تسلق السلالم لتنظيف المناطق المرتفعة: يمكن أن يكون فقدان التوازن خطيراً أثناء الحمل، لذا يجب تجنب أنشطة تتطلب التسلق أو الوقوف على أرجل غير مستقرة.

أهمية الراحة والاسترخاء

بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الجسد، يلعب الراحة النفسية دوراً كبيراً في خلق تجربة حمل هادئة وسلسة. من المهم تخصيص وقت يومي للاسترخاء والراحة، سواء كان ذلك من خلال القراءة، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو ممارسة التأمل.

بشكل عام، من الضروري الاستماع إلى إشارات الجسم والابتعاد عن أي نشاط يشعر الأم بالتعب أو الانزعاج. أخذ قسط كافٍ من الراحة والحصول على نوم جيد يعزز الصحة العامة للأم وللجنين.

افضل الطريقة للتعامل مع الأعمال المنزلية

يمكن للمرأة الحامل اتخاذ بعض الخطوات لتقليل الجهد المبذول في الأعمال المنزلية وضمان سلامتها:

تقسيم الأعمال المنزلية على مدار الأسبوع بدلاً من القيام بها دفعة واحدة.

الحفاظ على وضعيات مريحة أثناء التنظيف لتفادي آلام الظهر.

طلب المساعدة من أفراد العائلة أو الزوج لتنفيذ الأعمال الشاقة.

استخدام الأجهزة الذكية والمنظفات غير الضارة لتسهيل المهام.

إن اتباع هذه النصائح يسهم في تقليل المخاطر الصحية على الأم والجنين ويجعل رحلة الحمل أكثر أماناً وسلاسة. ضعي في اعتبارك دائماً أن صحتك وصحة جنينك تأتي في المقام الأول، فلا تترددي في طلب المساعدة عند الحاجة والابتعاد عن المهام التي تثير القلق أو الإجهاد.