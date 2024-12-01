نشكركم على متابعتكم خبر موظف صيني يحصل على تعويض مالي كبير بعد طرده لهذا السبب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الصين، حصل موظف سابق على تعويض مالي كبير بعد طرده من العمل بسبب نومه لمدة ساعة واحدة. هذا الحدث غير المتوقع أثار تساؤلات حول حقوق العمال وعلاقة العمل في الصين.

تفاصيل القضية:

الحادثة: تم تصوير الموظف، الذي يدعى تشانغ، وهو نائم على مكتبه بعد يوم عمل طويل.

تم تصوير الموظف، الذي يدعى تشانغ، وهو نائم على مكتبه بعد يوم عمل طويل. العقوبة: تم فصله من العمل بسبب انتهاك سياسة الشركة.

تم فصله من العمل بسبب انتهاك سياسة الشركة. القضية: رفع تشانغ دعوى قضائية ضد الشركة، معتبرًا أن عقوبة الفصل كانت قاسية وغير عادلة.

رفع تشانغ دعوى قضائية ضد الشركة، معتبرًا أن عقوبة الفصل كانت قاسية وغير عادلة. الحكم: حكمت المحكمة لصالح تشانغ، وألزمت الشركة بدفع تعويض قدره 350 ألف يوان.

أسباب الحكم لصالح الموظف:

خدمة طويلة: عمل الموظف في الشركة لمدة 20 عامًا، وكانت خدمته حافلة بالإنجازات.

عمل الموظف في الشركة لمدة 20 عامًا، وكانت خدمته حافلة بالإنجازات. خطأ بسيط: اعتبرت المحكمة أن النوم لمدة ساعة واحدة لا يشكل خطأ جسيمًا يستحق الفصل.

اعتبرت المحكمة أن النوم لمدة ساعة واحدة لا يشكل خطأ جسيمًا يستحق الفصل. عدم وجود ضرر: لم يتسبب نوم الموظف في أي خسارة ملموسة للشركة.

الجدل الذي أثارته القضية:

أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض للحكم القضائي.

مؤيدو الحكم: يرون أن الموظف تعرض لظلم، وأن الشركة كانت قاسية في قرارها بفصل الموظف بعد خدمة طويلة.

يرون أن الموظف تعرض لظلم، وأن الشركة كانت قاسية في قرارها بفصل الموظف بعد خدمة طويلة. معارضو الحكم: يرون أن كل موظف يجب أن يلتزم بقواعد العمل، وأن النوم أثناء العمل يعد انتهاكاً لهذه القواعد.

الآثار المترتبة على هذه القضية: