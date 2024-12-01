شرطة رأس الخيمة تنظيم مسيرة وطنية حاشدة في عيد الاتحاد الـ 53

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - انطلقت اليوم، الأحد، مسيرة وطنية حاشدةعلى كورنيش القواسم، نظمتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الساعة 4 عصراً، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53، بمشاركة حشود من المواطنين والمقيمين، وممثلي الجهات الحكومية.

وتكثف شرطة رأس الخيمة، استعداداتها، وتُعزز وجودها في الأماكن والمرافق العامة، وتحديداً في مواقع الاحتفالات، ونقاط تجمع الجماهير، عبر انتشار الدوريات المرورية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الاختناقات المرورية في طرق الإمارة، الداخلية والخارجية، فيما وضعت خطة أمنية للتعامل مع الحالات الطارئة، خاصة على الطرق والمواقع، التي تشهد كثافة عالية من الجمهور، واستكملت استعداد وجاهزية الفرق والوحدات الشرطية، لتعزيز الاستجابة الشرطية خلال فترة الاحتفالات.