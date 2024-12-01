سيرك الغابة على مسرح رأس الخيمة الإبداعي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - بدأ مسرح خورفكان للفنون في الاستعداد لتقديم عرض مسرحية الأطفال والعائلة (سيرك الغابة) من تأليف الشيخة سارة بنت محمد القاسمي، وإخراج عبدالله الحريبي، على مسرح مركز رأس الخيمة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة.

ويشارك في بطولة المسرحية فيصل ثاني، وخالد المرزوقي، وفيصل موسي، ولطيفة جوهر، ووعد طارق، ومنار الدين، وعلي محمد، ومحمد البلوشي، وفهد طارق، وخالد عميد، ومحمد الخنبولي، وسعيد نوفل، ويوسف خليل، وعبد الرحمن عميد، وعمار صبحي، وزياد محمد.

وقالت الشيخة سارة بنت محمد القاسمي: «(سيرك الغابة) تجربة تأليف جديدة ندخل من خلالها إلى عمق الغابات، ونسلط الضوء على الحيوانات النادرة التي يجب الحفاظ عليها للتكاثر، وتبقى على قيد الحياة لكي لا تنتهي، وتكون مجرد روايات وأساطير، والحيوانات مكانها الحقيقي الغابة؛ حيث لا أقفاص حديدية تقيدها وتحبسها، وهذي رسالة المسرحية لنتعاون ونحافظ على الحيوانات في بيئتها الملائمة، والعمل لم يكن ليتم لولا دعم وزارة الثقافة والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع».

وقال مخرج المسرحية عبدالله الحريبي: «(سيرك الغابة) اكتشفت فيه مواهب جديدة تقدم لأول مرة على خشبة المسرح من تمثيل، واستعراض، وفني صوت ومكياج، وغيرها من المواهب، ودوري كمخرج إعطاء الفرص للطاقات الجديدة، ومنحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم، وفي «سيرك الغابة» ستشاهدون صورة بصرية حقيقية للغابة، وستشاهدون دببة الباندا عن قرب بشكلها الحقيقي؛ حيث اهتممت بأن يكون العمل أقرب إلى الواقع؛ لأن مسرح الطفل بالتحديد صادق».