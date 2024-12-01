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رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية 50%

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أعلنت القيادة لشرطة رأس الخيمة، السبت، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، تخفيضات بنسبة 50% على جميع المخالفات المرورية من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في منشور عبر حسابها في «فيسبوك»، أن الإعفاء للمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وأن التخفيض لا يشمل المخالفات المشددة. وحثت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات على المبادرة بتسوية أوضاعهم خلال مدة التخفيض.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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