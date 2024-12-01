رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية 50%

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أعلنت القيادة لشرطة رأس الخيمة، السبت، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، تخفيضات بنسبة 50% على جميع المخالفات المرورية من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في منشور عبر حسابها في «فيسبوك»، أن الإعفاء للمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وأن التخفيض لا يشمل المخالفات المشددة. وحثت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات على المبادرة بتسوية أوضاعهم خلال مدة التخفيض.