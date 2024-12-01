آرني سلوت: المباراة أمام مانشستر سيتي كانت مثالية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - علق آرني سلوت، مدرب ليفربول، على فوز فريقه أمام مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنكليزي.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة، قال سلوت: “نعم كانت مباراة مثالية تقريباً، وإذا نظرت إلى معدل العمل، أعتقد أنها كانت مثالية”.

وأضاف: “عدد الفرص التي أهدرناها جعل المباراة متقاربة في النهاية، ولكن ربما يكون هذا جيداً لمباريات مثل هذه، يجب أن تكون كذلك، لكن كان من الأفضل تسجيل الهدف الثاني في وقت مبكر”.

وأردف: “نحن نضغط دائماً بقوة، لكنهم جيدون للغاية في بناء الهجمات، لذا يتعين علينا أن نعمل بجدية شديدة، كان لاعبونا يتمتعون بالطاقة، وبصرف النظر عن لاعبينا، كان الجمهور رائعاً اليوم أيضاً”.

واستطرد: “إنهم دائماً ما يجعلون الأمور صعبة عليك من خلال طريقة تمركزهم، ​​الأمر لا يتعلق بالتشكيلة فقط، في تسع مرات من أصل عشر، يتعلق الأمر بجودة اللاعبين، لدينا بعض اللاعبين ذوي الجودة العالية على أرض الملعب أيضاً”.

وأكد: “إذا كنت تريد الفوز ضد مانشستر سيتي، فيجب أن تكون مثالياً في كل جزء من المباراة، الضغط العالي، الضغط المنخفض، بناء الهجمة، إنهم يجلبون لك الكثير من المشاكل، لقد اقتربنا من الكمال، لم نكن مثاليين لكننا اقتربنا من الكمال، هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على فريق جيد مثل سيتي”.

وعن نتائجه الإيجابية مع ليفربول، أكد: “لا أعتقد أن أي شخص، بما في ذلك أنا، كان ليتوقع هذه البداية، كنت أعلم أن يورجن كلوب ترك الفريق في مكان جيد للغاية، لكن مع ذلك، فإن الفوز بالكثير مع كل الفرق الصعبة التي لعبنا ضدها بالفعل ليس شيئاً يمكن التنبؤ به في بداية الموسم”.

وأتم: “لكن، كما قلت، لقد رأيت آرسنال بالأمس وتشيلسي اليوم ورأيت مانشستر سيتي، سيعودون لأن هذه الفرق لديها الكثير من الجودة، يمكنهم السير على نفس المسار مثلنا، لذلك يتعين علينا أن نظل متيقظين ومركزين”.