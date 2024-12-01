اقتصادية رأس الخيمة و رويا يتعاونان في الخدمات البنكية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مصرف «رويا» المحلي الإسلامي. وجاء ذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات الاقتصادية العالمية، من خلال تسهيل التعاون بين البنوك والشركات المسجلة لدى الدائرة للاستفادة من المزايا والخدمات البنكية المتاحة، وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

تتيح هذه الاتفاقية للمستثمرين والمتعاملين الاستفادة من المزايا التي يقدمها المصرف، من حيث تسهيل فتح الحسابات البنكية، ومنح خدمات التمويل، وكسب باقات تنافسية للمنتسبين وغير ذلك من الخدمات.

وقع الاتفاقية د. عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، والرئيس التنفيذي للمصرف، كريستوف كوستر، في مقر الدائرة بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من الجهتين.

وأكد النقبي أن الشراكة الجديدة بين الدائرة والمصرف، تأتي ضمن حزمة

مبادرات استباقية أطلقتها الدائرة لدعم قطاعات الأعمال، إذ تواصل الدائرة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، لما يتمتع به هذا القطاع من حيوية في دفع النمو الشامل والمستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.

و قال كوستر: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والتي ستوفر خدمات من شأنها أن تتيح المعلومات اللازمة عن الرخص التجارية للشركات المسجلة لدى الدائرة، وذلك مباشرة من خلال فرعنا وقنواتنا الرقمية المتنوعة، كما أنها ستساعد البنك في الارتقاء وتحسين تجربة عملائنا الكرام».