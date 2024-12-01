للحامل.. دلالات تشير إلى ضرورة الذهاب للطبيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - متى يجب على الحامل زيارة الطبيب؟

الحمل تجربة فريدة ومرحلة مهمة في حياة أي امرأة، وتأتي فترة الحمل مع العديد من التغيرات الجسمانية والعاطفية. وبينما يعتبر معظم هذه التغيرات طبيعيًا، قد تشير بعضها إلى ضرورة زيارة الطبيب. معرفة متى يجب عليك استشارة الطبيب يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك وصحة جنينك.

علامات تعتبر طارئة

هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت يجب على الحامل الاتصال بالطبيب فورًا أو زيارة غرفة الطوارئ:

نزيف مهبلي غير طبيعي: يمكن أن يكون النزيف علامة على مشاكل في الحمل مثل الإجهاض أو حتى الحمل خارج الرحم.

يمكن أن يكون النزيف علامة على مشاكل في الحمل مثل الإجهاض أو حتى الحمل خارج الرحم. آلام حادة في البطن: آلام البطن الشديدة قد تكون مؤشرًا على مشكلات مثل انفصال المشيمة.

آلام البطن الشديدة قد تكون مؤشرًا على مشكلات مثل انفصال المشيمة. انخفاض حركة الجنين: إذا لاحظتِ انخفاضًا في حركات الجنين، فهذا قد يكون مؤشرًا على مشكلة تحتاج إلى تدخل فوري.

إذا لاحظتِ انخفاضًا في حركات الجنين، فهذا قد يكون مؤشرًا على مشكلة تحتاج إلى تدخل فوري. الصداع الشديد: قد يكون الصداع الشديد علامة تحذيرية على ارتفاع ضغط الدم أو مقدمات الارتعاج.

قد يكون الصداع الشديد علامة تحذيرية على ارتفاع ضغط الدم أو مقدمات الارتعاج. تورم اليدين والوجه: قد يشير التورم المفاجئ إلى ارتفاع ضغط الدم.

أعراض تستدعي الاستشارة الطبية الفورية

بعض الأعراض تستدعي استشارة الطبيب ولكنها قد لا تكون حالة طارئة:

دوار وإغماء: الدوار المتكرر أو فقدان الوعي المتكرر يتطلب التقييم الطبي للوصول إلى أسباب حدوثه.

الدوار المتكرر أو فقدان الوعي المتكرر يتطلب التقييم الطبي للوصول إلى أسباب حدوثه. التقيؤ المفرط: المعروف أيضًا بغثيان الحمل الشديد، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويؤثر على صحتك وصحة الجنين.

المعروف أيضًا بغثيان الحمل الشديد، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويؤثر على صحتك وصحة الجنين. أعراض الاكتئاب أو القلق: لا ينبغي تجاهل الصحة النفسية خلال فترة الحمل، وقد يفيدك التحدث مع طبيبك لتقديم الدعم المناسب.

الفحوصات الروتينية للحامل

من المهم أن تزوري الطبيب وفق الجدول الزمني الذي يوصي به، لضمان مراقبة تطور الجنين وصحتك العامة:

المتابعة الشهرية حتى الأسبوع الـ28.

الفحوصات كل أسبوعين من الأسبوع الـ28 حتى الـ36.

زيارة أسبوعية من الأسبوع الـ36 حتى الولادة.

هذه الفحوصات تمكن الطبيب من مراقبة وزنك وضغط الدم ونمو الجنين، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة في مواعيدها المحددة.

الخلاصة

البقاء على تواصل دائم مع طبيبك، ومعرفة العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة، تمكنك من الاستجابة بشكل صحيح للحفاظ على صحتك وصحة طفلك. استمعي لجسمك وتواصلي مع طبيبك عندما تكون هناك أي شكوك أو مخاوف.