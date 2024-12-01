أنشيلوتي: هذا ما نريده من مبابي .. وأصبحت أكثر ثقة الآن!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على فوز فريقه على خيتافي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال المدرب الإيطالي: “مباراة جيدة، سلوك جيد، لعب جيد. مباراة مسيطر عليها بجدارة”.

وعن أداء مبابي، قال: “لقد لعب بشكل جيد للغاية، نشط وخطير كما هو الحال دائماً. لقد سجل كما هو الحال دائماً وخلق الفرص في الشوط الثاني وقدم مباراة نشطة للغاية، هذا ما نريده منه”.

وعن تنفيذ جود بيلينجهام لركلة الجزاء، أوضح: “فينيسيوس جونيور لم يكن موجوداً، كان الأمر مبابي وفينيسيوس، اليوم كان اختيار بين بيلينجهام أو مبابي”.

وعن إندريك: “لم أرغب في إجراء تغيير قبل دقيقتين من النهاية لأن مبابي كان خطيراً وكان إبراهيم يعمل بشكل جيد. لم يشارك وسيكون جاهزاً للمباراة التالية”.

وعن سبب تبديل بيلينجهام، أفاد: “لديه مشكلة في الرقبة. سوف يتعافى في غضون يومين “.

وأتم: “لقد واجهنا العديد من الصعوبات. لكننا هنا، نقاتل. أنا أكثر ثقة الآن لأننا تحسنا في العديد من الجوانب”