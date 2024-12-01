تحذير من أعراض “محرجة” لأحد أخطر أنواع السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متاعبة: نازك عيسى

حثت السلطات الصحية البريطانية المواطنين على الانتباه إلى ثلاثة أعراض قد تكون محرجة ولكنها قد تشير إلى وجود مرض مميت محتمل، وهي أعراض تظهر عند دخول المرحاض. وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن هذه الأعراض قد تكون علامات على الإصابة بسرطان الأمعاء، الذي يعد ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا في المملكة المتحدة.

يتم تشخيص حوالي 44 ألف شخص سنويًا بسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة، مما يشكل حوالي 11% من إجمالي حالات السرطان في البلاد. كما يُعتبر سرطان الأمعاء المسؤول عن 10% من إجمالي الوفيات الناتجة عن السرطان، مما يؤدي إلى نحو 17 ألف حالة وفاة سنويًا.

تحذر السلطات الصحية من أن اكتشاف الأعراض في مرحلة مبكرة يسهم بشكل كبير في زيادة فرص العلاج والنجاة. وتتمثل الأعراض الرئيسية لهذا المرض في:

-وجود دم مستمر في البراز.

-تغييرات دائمة في عادات الأمعاء.

-ألم مستمر في أسفل البطن، مثل الانتفاخ أو شعور بعدم الراحة.

على الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون نتيجة لمشاكل صحية أخرى، إلا أن الهيئة الصحية البريطانية تؤكد على ضرورة أخذها على محمل الجد، خاصة إذا استمرت لفترة تتجاوز الثلاثة أسابيع. كما تنبه الهيئة إلى أن هذه الأعراض قد تكون محط إحراج للبعض، إلا أنه يجب عدم السماح لهذا الشعور بمنعهم من استشارة الطبيب العام.

من جانب آخر، كشف تقرير جديد أن سرطان الأمعاء سيكون أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المبكرة في المملكة المتحدة بحلول عام 2050، حيث يُتوقع أن يتسبب في وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة مبكرة.

أما في ما يخص الفئات العمرية، أظهرت الدراسات أن حوالي 9 من كل 10 مصابين بسرطان الأمعاء هم من الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين، لكن اللافت أن الحالات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا شهدت زيادة ملحوظة في العقود الأخيرة.

وفي سياق متصل، حذر خبراء تغذية متخصصون في علاج السرطان من أن الإفراط في استخدام المكملات الغذائية قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مما يؤكد أهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.