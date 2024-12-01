إيقاف مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا بسبب حالة طبية طارئة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - قرر حكم لقاء إنتر ميلان وفيورنتينا، إيقاف المباراة، بعد تعرض أحد لاعبي فيورنتينا لحالة طبية طارئة..

وسقط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ، ولم يتحرك فأثار الهلع.

وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي وشكل لاعبو الفريقين جداراً بشرياً حوله، قبل أن يتم حمله على نقالة إلى سيارة الإسعاف.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، كان بوفي ينحني لخلع حذائه قبل أن يسقط فجأة على الأرض.

وانهار لاعبو فيورنتينا، ودخل بعضهم في نوبة بكاء داخل الملعب، قبل أن تتوقف المباراة ويدخل اللاعبين إلى غرف خلع الملابس بانتظار التحديثات حول إمكانية استكمال اللقاء من عدمه.