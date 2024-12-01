الوقاية من السرطان: خطوات بسيطة لحياة صحية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - السرطان مرض خطير يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. ومع ذلك، يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من خطر الإصابة به. إليك أهم النصائح التي تساعدك على حماية صحتك:

الحفاظ على وزن صحي: يعد الوزن الزائد عامل خطر كبير للإصابة بالعديد من أنواع السرطان. لذلك، يجب الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي.

نظام غذائي صحي ومتوازن: تعتبر الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية هي الأساس لنظام غذائي صحي. يجب الحد من تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على الحفاظ على وزن صحي، وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الإقلاع عن التدخين: التدخين هو أحد أهم عوامل خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة.

الحماية من أشعة الشمس: التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك، يجب استخدام واقي الشمس وارتداء الملابس الواقية عند التعرض للشمس.

فحوصات دورية: يجب إجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن أي تغييرات صحية.

لماذا تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بالسرطان؟

الوزن الزائد: يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وزيادة الالتهابات في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

النظام الغذائي غير الصحي: الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة تحتوي على مواد مسرطنة قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

التدخين: يحتوي دخان السجائر على مئات المواد الكيميائية المسببة للسرطان.

أشعة الشمس: الأشعة فوق البنفسجية تتلف الحمض النووي للخلايا وتسبب طفرات قد تؤدي إلى السرطان.