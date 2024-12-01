نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 2-12-2024.
وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماَ جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة”.
وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.
وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.