شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بعد حفل الكويت.. طبيبها يكشف الحقائق

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:57 مساءً - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند بعد حفلها الأخير في الكويت، حيث تعرضت لانتقادات واسعة بسبب زلة لسان وقعت فيها أثناء الحفل. إلا أن طبيبها المعالج، الدكتور نبيل عبد المقصود، خرج عن صمته للدفاع عنها، مؤكدًا أنها كانت في قمة تألقها وأن جمهورها فهم عفويتها.

نبيل عبد المقصود يوضح حقيقة الأمر

في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الدكتور نبيل عبد المقصود أن شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وأنها أبدعت في حفلها بالكويت رغم البرد القارس. كما نفى الشائعات المغرضة التي انتشرت حولها، مؤكدًا أن جمهورها فهم عفويتها وتفاعل معها بشكل كبير.

وأوضح الدكتور نبيل أن شيرين هي صاحبة صوت فريد يؤهلها لأن تكون ملكة الطرب العربي، وأنها إنسانة طيبة وعفوية جدًا.

شيرين تكرم الراحل محمد رحيم

خلال الحفل، كرمت شيرين عبد الوهاب روح الملحن الراحل محمد رحيم بأداء أغنية “مشاعر” التي لحنها لها. وقدمت الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه.

ردود أفعال الجمهور

أثار تصريح الدكتور نبيل عبد المقصود جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض. فبينما دافع البعض عن شيرين عبد الوهاب، مؤكدين أنها إنسانة عفوية ولا تستحق كل هذا الهجوم، هاجمها البعض الآخر بسبب زلة لسانها.

هذا وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود على أن شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وأنها أبدعت في حفلها بالكويت، ودعا الجمهور إلى التسامح مع عفويتها. وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد مدى شعبية الفنانة وشغف الجمهور بمتابعة أخبارها.