بعد انفصال مثير للجدل.. أحمد عبدالله محمود يبدأ حياة جديدة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:57 مساءً - احتفل الفنان المصري الشاب أحمد عبدالله محمود بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط، حضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين والفنان عمرو عبدالجليل. يأتي هذا الزواج بعد سنوات من انفصاله عن الفنانة سارة نخلة، والذي شهد الكثير من الجدل والاتهامات المتبادلة.

زواج جديد بعد قصة حب طويلة:

كشف أحمد عبدالله محمود عن تفاصيل زواجه الجديد، مؤكدًا أنه تزوج من حبيبته منذ أيام الدراسة، وأن العلاقة بينهما استمرت على مر السنين. وأكد الفنان سعادته ببدء حياة جديدة مع شريكته.

انفصال مثير للجدل:

كان انفصال أحمد عبدالله محمود عن الفنانة سارة نخلة قد أثار جدلاً واسعًا في الوسط الفني، حيث تبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام. وكانت سارة نخلة قد اتهمت أحمد بالعنف الأسري، بينما نفى هو هذه الاتهامات.

عودة قوية إلى الدراما:

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال أحمد عبدالله محمود مسلسل “المعلم” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث قدم خلاله شخصية مميزة نالت إعجاب الجمهور.