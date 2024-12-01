لماذا يعتبر لقاح الأنفلونزا ضرورة للأمهات الحوامل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت الرابطة المهنية لأطباء أمراض النساء في ألمانيا أن الإصابة بالأنفلونزا قد تكون أكثر خطورة أثناء الحمل، حيث يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات شديدة بسبب ضعف جهاز المناعة لدى النساء الحوامل.

وللوقاية من هذه المخاطر، أوصت الرابطة النساء الحوامل بتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا، مشيرة إلى أن اللقاح لا يوفر الحماية للأم فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل الجنين أيضاً، حيث تنتقل الأجسام المضادة من الأم إلى الطفل عبر المشيمة. ومن خلال ما يُعرف بـ “حماية العش”، يحصل الطفل على حماية إضافية ضد الأنفلونزا خلال الأشهر الأولى من حياته بعد الولادة. كما أظهرت الدراسات أن النساء الحوامل اللاتي يتلقين اللقاح ضد الأنفلونزا أقل عرضة للولادة المبكرة أو مواجهة مشاكل في نمو الجنين.

وفي هذا السياق، أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بتلقي اللقاح في الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة وجود مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، يفضل تلقي اللقاح في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.