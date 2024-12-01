سلمى أبو ضيف تواجه تحديًا خلال تصوير “هيبتا 2” بسبب حملها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - واجهت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف تحديًا كبيرًا خلال تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم “هيبتا”، وذلك بسبب حملها. حيث أدى بروز بطنها بشكل ملحوظ إلى صعوبة في تنفيذ بعض المشاهد التي تتطلب إظهار كامل الجسم.

الحل الإبداعي: الاستعانة بدوبليرة

للتغلب على هذه المشكلة، لجأت سلمى أبو ضيف وفريق عمل الفيلم إلى حل إبداعي وهو الاستعانة بدوبليرة. تم اختيار دوبليرة تشبه سلمى إلى حد كبير في شكلها الجسماني، وتم تصوير معظم المشاهد التي تظهر فيها سلمى واقفة من الخلف أو الجانب، مع التركيز على إظهار الدوبليرة بدلًا منها.

نجاح سلمى أبو ضيف وتكريمها

على الرغم من التحديات التي واجهتها، استطاعت سلمى أبو ضيف تحقيق نجاح كبير في مسيرتها الفنية. فقد حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة في “مهرجان ضيافة الدولي” عن دورها في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”. وقد احتفلت سلمى بهذا التكريم بإطلالة أنيقة أبرزت حملها.