4 أسباب لعدم انتظام الدورة الشهرية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - الأسباب المحتملة لعدم انتظام الدورة الشهرية

تعتبر الدورة الشهرية جزءًا طبيعيًا من حياة المرأة، ويمكن أن تكون مسألة عدم انتظامها مصدر قلق. يُساعد فهم الأسباب المحتملة وراء ذلك في تخفيف القلق واتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على الصحة العامة. في هذا المقال سنستعرض بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دورًا محوريًا في تنظيم الدورة الشهرية. وأي تغييرات في مستويات الهرمونات مثل الاستروجين والبروجستيرون قد تؤدي إلى عدم الانتظام. يحدث هذا غالبًا خلال فترات النمو مثل البلوغ أو في المراحل المختلفة مثل الحمل أو انقطاع الطمث.

التوتر والضغط النفسي

يعد التوتر جزءًا من الحياة اليومية ولكنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة الجسدية بما في ذلك انتظام الدورة الشهرية. يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى اضطرابات في مستويات الهرمونات مما يؤدي إلى فترات حيض غير منتظمة أو حتى غيابها لفترة من الزمن.

الضغوط العملية والمهنية.

القلق الزائد بشأن الحياة الاجتماعية أو العائلية.

التغييرات في الوزن والنظام الغذائي

السمنة أو فقدان الوزن بشكل مفاجيء يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على انتظام الدورة الشهرية. النظام الغذائي غير المتوازن أو نقص التغذية يمكن أيضًا أن يلعب دورًا في ذلك. لذلك، الحفاظ على وزن صحي وتناول وجبات غذائية متوازنة أمر هام للحفاظ على انتظام الدورة.

حالات صحية معينة

هناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية مثل تكيس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية. في حال ملاحظة عدم انتظام مستمر وعدد من الأعراض الجانبية الأخرى، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

في الختام، من المهم أن تكوني على دراية بعوامل نمط الحياة المؤثرة على دورتك الشهرية وأن تتخذي خطوات للحفاظ على صحتك العامة. إذا استمر عدم الانتظام، فإن الاستشارة الطبية قد تكون الخطوة الأمثل لضمان الحصول على الحلول الفعالة.