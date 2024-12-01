العين يعلن غياب عوض الله وسنابريا عن مواجهة باختاكور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن نادي العين الإماراتي غياب لاعبيه محمد عوض الله وماتيو سنابريا، عن بعثة الفريق المغادرة إلى أوزبكستان على متن طائرة خاصة لمواجهة باختاكور الأوزبكي، الثلاثاء القادم، في دوري أبطال آسيا 2.

وسيبتعد عوض الله عن التمارين الجماعية نحو 3 أسابيع، بعد إصابته، في المباراة الآسيوية الأخيرة أمام الأهلي السعودي، فيما تعرض سنابريا لوعكة صحية خفيفة اليوم، وفضل الجهاز الطبي إراحته بعد نهاية الحصة التدريبية.

وضمت بعثة العين، 25 لاعباً، هم:

خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، حسن ساني، كوامي أتون، خالد الهاشمي، فابيو كاردوسو، ميشيل، بندر الأحبابي، خالد بطي، إيريك جوجنيس، فليبي سالموني، بارك يونج-وو، عبد الكريم تراوري، يحيى نادر، محمد عباس، أحمد برمان، سولومون سوسو، خالد البلوشي، جينو انفانتينو، ماتياس بلاسيوس، سيكو بابا، ماتياس سيجوفيا، أليخاندرو كاكو، سفيان رحيمي ولابا كودجو.