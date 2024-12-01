فيفا يحدد أسعار تذاكر كأس انتركونتيننتال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسعار تذاكر بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024 (كأس انتركونتيننتال) والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 18 كانون الأول الجاري.

ويلتقي بوتافوغو البرازيلي المتوج ببطولة كأس ليبرتادوريس مع باتشوكا يوم 11 الجاري، في مباراة ديربي الأمريكيتين، والفائز منهما يلاقي الأهلي المصري في نصف النهائي يوم14 الحالي، والمتأهل يلاقي ريال مدريد في النهائي يوم 18 منه.

أسعار التذاكر

الفئة 1: 1000 ريال قطري.

الفئة 2: 600 ريال قطري.

الفئة 3 وتذاكر ذوي الإعاقة: 200 ريال قطري.