من هم الأكثر عرضة للجلطات؟ تعرف على عوامل الخطر الرئيسية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر الجلطات الدموية من المشاكل الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الكثيرين. تتشكل الجلطة عندما يتجمع الدم ويتجلط داخل الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى انسدادها ومنع وصول الدم والأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء الحيوية.

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بجلطة، إلا أن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بها مقارنة بغيرها. إليك أهم عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات:

العمر: يزداد خطر الإصابة بالجلطات مع تقدم العمر.

الجنس: النساء الحوامل واللواتي يتناولن حبوب منع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك تاريخ عائلي من الجلطات أو أمراض القلب، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها.

السمنة: زيادة الوزن تزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

قلة الحركة: قلة النشاط البدني تزيد من خطر تكون الجلطات، خاصة في الساقين.

ارتفاع ضغط الدم: يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات.

مرض السكري: مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتكوين الجلطات.

ارتفاع مستوى الكوليسترول: ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم يزيد من خطر تصلب الشرايين وتكوين الجلطات.

التدخين: التدخين يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

اضطرابات النظم القلبية: بعض اضطرابات النظم القلبية تزيد من خطر تكون الجلطات.

الجلوس لفترات طويلة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة، مثل أثناء الرحلات الطويلة بالطائرة أو السيارة، يزيد من خطر تكون الجلطات في الساقين.

تختلف أعراض الجلطات حسب مكان حدوثها، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل:

ألم أو تورم في الساقين.

احمرار أو احمرار في الجلد.

الشعور بالدفء في المنطقة المصابة.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

ضعف في أحد جانبي الجسم.

صعوبة في الكلام.

فقدان الرؤية.

يمكنك اتخاذ العديد من الخطوات للوقاية من الجلطات، بما في ذلك:

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على تحسين الدورة الدموية ويقلل من خطر تكون الجلطات.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد فقدان الوزن الزائد على تخفيف الضغط على القلب والأوعية الدموية.

التوقف عن التدخين: التوقف عن التدخين هو أحد أهم الخطوات للوقاية من الجلطات.

السيطرة على ضغط الدم والسكر والكوليسترول: اتبع تعليمات الطبيب لتناول الأدوية اللازمة والتحكم في هذه الحالات.

تناول غذاء صحي: تناول الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء: يساعد الماء على الحفاظ على سلاسة الدم ويقلل من خطر الجلطات.

إذا كنت تعاني من أي من أعراض الجلطات، فاستشر طبيبك على الفور. يمكن للطبيب إجراء بعض الفحوصات، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، لتشخيص الجلطة وبدء العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.