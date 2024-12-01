ما هي أسباب جفاف الشفاه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - الأسباب الشائعة لجفاف الشفاه

يُعَدُ جفاف الشفاه من المشكلات الشائعة التي قد يواجهها العديد من الناس في فترات مختلفة من العام، وخاصةً خلال الأشهر الباردة والجافة. هذا العَرَض قد يكون مزعجًا ومؤلمًا في بعض الأحيان، وبالتالي من المهم أن نفهم أسبابه لتجنبه وعلاجه بفعالية.

العوامل البيئية

الطقس البارد والجاف: يؤدي التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية إلى فقدان الشفاه لرطوبتها الطبيعية مما يسبب جفافها.

يؤدي التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية إلى فقدان الشفاه لرطوبتها الطبيعية مما يسبب جفافها. التعرض للشمس: الأشعة فوق البنفسجية قد تسبب تهيج الشفاه وجفافها، خاصةً في فصل الصيف.

عادات الحياة اليومية

اللّعق المستمر للشفاه: عندما تجف الشفاه، قد يشعر الشخص بالإغراء للِعقها بلسانه لترطيبها، لكن هذا يؤدي إلى مزيد من الجفاف.

عندما تجف الشفاه، قد يشعر الشخص بالإغراء للِعقها بلسانه لترطيبها، لكن هذا يؤدي إلى مزيد من الجفاف. استخدام منتجات قاسية: بعض أنواع أحمر الشفاه أو المراهم تحتوي على مواد قد تسبب تهيج الشفاه وجفافها.

الأسباب الصحية

الجفاف العام للجسم: نقص تناول الماء والسوائل قد يؤدي إلى جفاف الجسم بشكل عام، بما في ذلك الشفاه.

نقص تناول الماء والسوائل قد يؤدي إلى جفاف الجسم بشكل عام، بما في ذلك الشفاه. الحساسية: قد تكون الحساسية تجاه بعض الأطعمة أو مستحضرات التجميل سبباً لجفاف الشفاه وتشققها.

قد تكون الحساسية تجاه بعض الأطعمة أو مستحضرات التجميل سبباً لجفاف الشفاه وتشققها. بعض الأمراض الجلدية: هناك حالات طبية مثل الأكزيما أو الصدفية يمكن أن تسبب جفاف الجلد والشفاه.

نصائح للوقاية من جفاف الشفاه

لتجنب جفاف الشفاه والمحافظة على مظهر صحي ونضر لها، يمكن اتباع بعض العادات الصحية البسيطة:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا لضمان ترطيب الجسم.

استخدام مرطبات الشفاه التي تحتوي على عامل حماية من الشمس.

تجنب لعق الشفاه أو التعرض لعوامل الطقس القاسية دون حماية.

اختيار منتجات تجميلية لطيفة وخالية من المواد المهيجة.

باتباع هذه النصائح، يمكن لأي شخص أن يقلل من احتمالية تعرضه لجفاف الشفاه ويضمن مظهرًا صحيًا وجميلًا.