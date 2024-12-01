ماتياس يايسله قبل مواجهة الاستقلال: لا نفكر إلا بالفوز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - أكد ماتياس يايسله، المدير مدرب أهلي جدة السعودي، في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة إنه يستهدف الفوز في المباراة، رغم ضمان التأهل لدور الـ 16.

وقال ماتياس يايسله: نخوض تحدياً جديداً في البطولة الآسيوية، وهدفنا هو الانتصار بدعم الجمهور، والمحافظة على سلسلة الانتصارات المتتالية…

وأضاف: في المواجهات الأخيرة نقدم أداء جيداً سواءً في الدوري أو في بطولة آسيا، وينقصنا أن ننهي المواجهات مبكراً حتى نرتاح ويرتاح الجمهور والجيد أن لدينا تنظيم دفاعي جيد.

وعن وجود 3 أندية سعودية في صدارة الترتيب آسيوياً، أضاف يايسله: مؤشر جيد للدوري السعودي للمحترفين وأيضاً مؤشر جيد للمشروع هنا في تحقيق الأهداف رياضياً.

وأضاف أيضاً: في بداية الموسم كانت هناك ظروف صعبة واستطعنا بالتكاتف مع الجماهير أيضاً أن نتجاوزها… الآن وصلنا لمرحلة أفضل من ناحية الاستقرار وفنياً لدينا تنظيم دفاعي رائع ساعدنا على تقديم النتائج الإيجابية.

وقال يايسله موجهاً كلامه إلى لاعبيه: الاستمرار ثم الاستمرار.. في اجتماعي معهم عقدنا العزم على تحقيق انتصارين في المواجهتين قبل التوقف القادم.