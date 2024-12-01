إبراهام دي موافر: العبقري الذي تنبأ بيوم وفاته.. قصة غامضة ومثيرة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل يمكن للرياضيات أن تحدد موعد الموت؟ هذه هي القصة الغامضة لعالم الرياضيات الفرنسي إبراهام دي موافر، الذي اشتهر بمساهماته الكبيرة في مجال الاحتمالات والأعداد المركبة، لكنه اشتهر أيضًا بتنبؤه الغريب بيوم وفاته.

وُلد دي موافر في عام 1667 بفرنسا، لكنه اضطر للهجرة إلى إنجلترا بسبب معتقداته الدينية. كان دي موافر صديقًا مقربًا لإسحاق نيوتن وساهم في تطوير العديد من المفاهيم الرياضية الأساسية، بما في ذلك صيغة دي موافر التي لا تزال تستخدم حتى اليوم في مجالات الهندسة والفيزياء.

في سنواته الأخيرة، لاحظ دي موافر أنه ينام مدة أطول كل يوم. بدافع الفضول العلمي، بدأ في تسجيل هذه الزيادة في مدة نومه بدقة متناهية. بعد فترة من الملاحظة الدقيقة، توصل إلى استنتاج مدهش: إذا استمرت مدة نومه في الزيادة بنفس المعدل، فسوف يأتي يوم ينام فيه لمدة 24 ساعة متواصلة، أي أنه سيموت.

والغريب أن هذا التنبؤ الغريب تحقق فعلاً. توفي دي موافر في عام 1754 بعد نوم دام 24 ساعة متواصلة، تماماً كما تنبأ. هذه القصة المثيرة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول العلاقة بين الرياضيات والحياة والموت