بايرن ميونيخ يعلن إصابة هاري كين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونيخ، اليوم الأحد، في بيان رسمي، إصابة نجمه هاري كين بتمزق في ألياف العضلات في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن خلال مباراة الدوري الألماني التي جمعت الفريق وبوروسيا دورتموند وانتهت بالتعادل 1-1.

وأشار البيان: أكدت الفحوصات التي أجرتها الإدارة الطبية لبايرن ميونخ الإصابة. وسيضطر الفريق لخسارة خدمات هاري كين، لفترة مؤقتة.

من جانبها، قالت شبكة “سكاي ألمانيا: سيغيب النجم هاري كين على الأقل عن مباراة كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن يوم الثلاثاء.