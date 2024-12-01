قطعة شوكولاتة “عارية” تثير ضجة.. اكتشاف غريب يدفع شركة إنتاج إلى الكشف عن أسرار المصنع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن نظرت إلى قطعة شوكولاتة ووجدت فيها شيئاً غريباً؟ هذا ما حدث لهاري سيجر، الذي اكتشف قطعة شوكولاتة بدون تموجات سطحها المعتادة، ما أثار دهشة الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي.

قام هاري، وهو شاب بريطاني من مقاطعة باكينجهامشير، بمشاركة صورة القطعة الغريبة على صفحة “نادي الرجال الممل” على فيسبوك. وقد وصف العديد من الأعضاء القطعة بأنها “بشعة” و”غير طبيعية”، حيث أن التموجات الصغيرة على سطح الشوكولاتة هي سمة مميزة لهذه الحلوى.

بعد هذا الاكتشاف الغريب، اتصل هاري بالشركة المنتجة للشكولاتة، لكنه لم يحصل على إجابة واضحة حول السبب وراء هذا الشكل الغريب. اكتفى بتعويض مادي قدره 2 جنيه إسترليني.

رغم ذلك، أثارت هذه القصة فضول الكثيرين، ودفعت الشركة إلى الإدلاء ببعض التصريحات. فقد كشفت الشركة أن هذا الخطأ نادر الحدوث، وأنها لا تستطيع الكشف عن جميع أسرار خط إنتاجها. ومع ذلك، أشارت إلى أن قطعة الشوكولاتة “العارية” تمر بآلة خاصة تسمى “إنروبر”، والتي تعطي الشوكولاتة شكلها المميز.

انتشر خبر قطعة الشوكولاتة الغريبة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار الكثير من التعليقات والمناقشات. وألقى بعض العمال السابقين في مصانع الشوكولاتة الضوء على العملية التي تمر بها الشوكولاتة، مؤكدين على دور آلة “الإنروبر” في تشكيل سطح الشوكولاتة.