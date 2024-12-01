هل ينسحب الأهلي من كأس الرابطة المصرية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - يسود اتجاه كبير بالنادي الأهلي المصري، نحو تقديم اعتذار عن المشاركة في النسخة الجديدة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، التي ستنطلق يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويخوض الأهلي أول مباراة له في المسابقة بمواجهة إنبي يوم 10 منه.

ونقل موقع (كوورة) عن مصدر في الأهلي إن الأهلي سوف يتقدم باعتذار رسمي خلال أيام قليلة نظراً لضيق الوقت بالنسبة للفريق.

وأضاف المصدر: الأهلي سيواجه أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا ثم يغادر لقطر لخوض بطولة الإنتركونتيننتال يوم 10 من الشهر ذاته.

وأوضح: حتى إذا تم تأجيل السفر لمدة 24 ساعة فكيف سيلعب الفريق يوم 7 ديسمبر/كانون الأول بجنوب إفريقيا ويصل في اليوم التالي ويلعب بعدها ب48 مواجهة إنبي ثم يغادر لخوض مباراة مهمة في نصف نهائي بطولة عالمية بعد 3 أيام فقط.. سيكون الأمر مرهقاً للغاية.

وشدد على أن الأهلي سوف يرسل خطاباً رسمياً خلال أيام لحسم موقفه والأقرب حاليا هو الاعتذار بشكل رسمي عن عدم المشاركة في نسخة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.