بحث على “غوغل” يهدد رجلًا بالسجن المؤبد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - أظهرت الفحوصات التي أجريت على جهاز الكمبيوتر الخاص برجل تركي أنه قام بالبحث على “غوغل” عن عبارة “كيف تدفع شخصًا آخر”، مما قد يتحول إلى دليل ضده ويعرضه لقضاء بقية حياته خلف القضبان.

الرجل، “إيردال سوزر”، الذي تم توقيفه حاليًا، يواجه محاكمة بتهمة قتل زوجته من خلال دفعها من منحدر جبلي، بعد أن استمرت ادعاءاته لفترة طويلة بأنه لم يكن هناك أي قصد في الحادث، وأن زوجته انزلقت بمفردها.

وقعت الحادثة في بداية العام الماضي في منطقة جبلية نائية بولاية “يالوفا” شمال غرب تركيا، حيث لم تكن هناك كاميرات مراقبة أو شهود ينفون رواية الزوج حول سقوط زوجته ووفاتها.

لكن التحقيقات التي استمرت 15 شهرًا، بمشاركة خبراء من مجالات متعددة، تضمنت تجارب لإسقاط أجسام من نفس الموقع، مما دفعهم للاعتقاد بأن الزوجة “سميحة” تعرضت للدفع.

ما ساعد في تعزيز الاتهام الذي أدى إلى اعتقال الزوج هو البحث غير المبرر على “غوغل”، حيث قرأ الزوج خبرًا عن امرأة توفيت نتيجة سقوطها من منطقة جبلية في ولاية “سيرت”.

استندت عائلة الزوجة في اتهامها للزوج بالتورط في وفاة ابنتهم، مشيرة إلى أن الحادثة لم تكن عرضية.