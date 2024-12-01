دليلك لتغذية المواليد الجدد: ما هي الكمية المناسبة من الحليب لطفلك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - عندما يتعلق الأمر بتغذية المولود الجديد، يشعر العديد من الآباء بالقلق حيال الكمية المناسبة من الحليب التي يحتاجها طفلهم وعدد مرات الرضاعة.

تعتبر هذه الأسئلة شائعة بين الأهل الجدد، خاصةً أن الطفل يمر بمرحلة نمو سريعة خلال عامه الأول.

في هذا المقال، نقدم لك أهم الإرشادات حول تغذية المواليد الجدد وفقًا لموقع “the bamp”، سواء كنتِ تعتمدين على الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي، لمساعدتك في تلبية احتياجات طفلك الغذائية.

كمية الحليب التي يحتاجها حديثو الولادة؟

إذا اخترتِ الرضاعة الطبيعية، يُنصح بإرضاع الطفل عند الطلب. قد تكون الأيام الأولى صعبة، حيث إن الرضاعة الطبيعية تتطلب مهارة جديدة لك ولطفلك، لكن مع مرور الوقت ستصبح العملية أكثر سهولة. يعتمد إنتاج الحليب على احتياجات الطفل؛ فكلما زادت عدد مرات الرضاعة، زاد إنتاج الحليب ليتناسب مع احتياجاته.

في البداية، يتغذى حديثو الولادة على كميات صغيرة جدًا من اللبأ (الحليب الأول)، والتي تتراوح بين 10 إلى 15 مل في كل مرة. خلال الأسبوع الأول، تزداد الكمية تدريجيًا لتصل إلى 50 إلى 90 مل لكل وجبة.