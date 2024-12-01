تامر حسني يحذر جمهوره من “احتيال” باسمه 

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - أصدر الفنان تامر حسني تحذيراً لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، بشأن شخص مجهول يستغل اسمه في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

وأكد تامر أن المحتال يقوم بنشر منشورات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها أنه يجمع التبرعات لصالح المشردين دون أي غطاء قانوني، مستخدماً اسم الفنان وصورته بهدف خداع الناس وجمع مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح تامر في منشوره قائلاً: “الشخص الذي أنشأ هذا البوست للأسف كاذب، والله أعلم إذا كانت الأرقام التي نشرها حقيقية أم مجرد احتيال. أنا غير مسؤول عن أي منشور لم أقم بنشره بنفسي، وسأقوم بالتأكيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

وأضاف تامر معلقاً على الادعاءات التي أُطلقت باسمه: “يا ليتني تلقيت اتصالاً منه وطلب مني مباشرة، كنت سأوافق على القيام بالحملة بنفسي إذا كانت هناك جهة مختصة فعلاً لتوزيع البطاطين. أتمنى أن يتواصل معي إذا كان صادقاً”.

تفاصيل المنشور المزيف

ويزعم المنشور المزيف الذي نُشر على موقع “فيسبوك” أن تامر حسني يدعو جمهوره للمشاركة في عمل خيري مشترك لمساعدة المشردين، من خلال جمع الأموال عبر أرقام هواتف تم تضمينها ضمن المنشور.