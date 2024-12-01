ريال مدريد أمام خيتافي… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - يأمل فريق ريال مدريد أن يستفيد من عثرة برشلونة أمام لاس بالماس، وأن يفوز على جاره خيتافي اليوم، الأحد، في الجولة الحامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة اقلدم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا، أنطونيو روديجر، أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أردا جولر، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إبراهيم دياز.