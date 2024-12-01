فينسنت كومباني: لم نكن في مستوانا أمام دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - علّق فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، على تعادل فريقه مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني، وقال كومباني في تصريحات بعد المباراة: لم نتعامل بشكل جيد مع الكرة، حيث خسرناها في لحظات سهلة وخطرة وهذا منحهم الزخم، لم يكونوا أفضل منا بل نحن لم نكن في مستوانا.

وأضاف: في الشوط الثاني أظهرنا الشخصية في المراوغات والسرعة وخلق العديد من الفرص، نشعر بالرضا لتسجيل هذا الهدف في مباراة خارج ملعبنا وفي تلك اللحظة… بعد التعادل واصلنا ولم نتوقف، هذه هي الشخصية، كانت مباراة جيدة للبوندسليجا، كان بها الكثير من الحدة.