أطعمة إياك أن تعيد تسخينها.. تصبح ضارة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - الأطعمة التي يجب تجنب إعادة تسخينها

إن إعادة تسخين الطعام من الأمور الشائعة التي نقوم بها جميعًا لتوفير الوقت والجهد خاصة عندما نتعامل مع بقايا الأطعمة. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تصبح ضارة عند إعادة تسخينها لأنها قد تفقد قيمتها الغذائية أو تتغير طبيعتها بطرق غير مرغوب فيها. في هذا المقال، سنتعرف على بعض هذه الأطعمة وكيف يمكننا التعامل معها بطريقة آمنة.

1. الأرز

يدخل الأرز في قائمة الأطعمة التي ينبغي الحذر عند إعادة تسخينها. يعود السبب إلى البكتيريا المعروفة باسم “الباسيليس سيريوس” الموجودة أحيانًا في الأرز الخام والتي يمكن أن تنتج سمومًا حرارية تسبب التسمم الغذائي. لضمان سلامة الأرز:

قم بتبريده فور طهيه إذا كنت لا تنوي تناوله مباشرة.

احتفظ به في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد قبل إعادة تسخينه.

2. الدجاج

يتغير البروتين الموجود في الدجاج عند إعادة تسخينه، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي. من الأفضل تناول الدجاج بشكل طازج، وإذا كان لابد من إعادة تسخينه:

تأكد من أن يتم تسخينه بشكل متساوٍ ليصل إلى درجة حرارة داخلية آمنة.

3. السبانخ والخضروات الورقية

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من النترات التي يمكن أن تتحول إلى نيتروزامين ضار عند إعادة التسخين، وهي مواد محتملة التسرطن. لذا من الأفضل:

تحضير كمية مناسبة للاستهلاك الفوري وتجنب إعادة التسخين.

4. البيض

عند إعادة تسخين البيض المطبوخ بطرق مثل البيض المقلي أو المسلوق، يمكن أن يتغير التركيب الكيميائي للبروتينات، مما يجعله صعب الهضم. من الأفضل:

تناول البيض فور طهيه أو تحضيره طازجًا عند الحاجة.

نصائح لتجنب المخاطر

لتجنب أي مخاطر صحية مرتبطة بإعادة تسخين الأطعمة:

تأكد من تخزين الأطعمة بطريقة صحيحة في الثلاجة وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

استخدام الطرق الصحيحة في تسخين الطعام، مثل الميكروويف أو الفرن، وتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ.

استشر المعلومات الغذائية المخرجة من المنظمات المعنية للصحة العامة للحصول على أفضل الممارسات.

باتباع هذه الإرشادات والنصائح، يمكنك الاستمتاع بوجباتك بأمان دون القلق من المشكلات الصحية المحتملة.