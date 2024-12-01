الدوري المغربي (12):نهضة بركان في ضيافة الدفاع الجديدي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي حسنية أغادير مع الرجاء الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والدفاع الحسني الجديدي مع نهضة بركان الساعة 20:00، والمغرب الفاسي مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

المغرب التطواني × الفتح 0-2

المكناسي × شباب المحمدية 1-1

شباب السوالم × الجيش الملكي 0-3

الوداد × أولمبيك آسفي 1-0

الاتحاد التوركي × اتحاد طنجة 1-3

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 26 نقطة

2- الجيش الملكي: 20 نقطة

3- الوداد: 19 نقطة

4- المغرب الفاسي: 19 نقطة

5- الاتحاد التوركي: 18 نقطة