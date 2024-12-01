نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (12):نهضة بركان في ضيافة الدفاع الجديدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي حسنية أغادير مع الرجاء الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والدفاع الحسني الجديدي مع نهضة بركان الساعة 20:00، والمغرب الفاسي مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
المغرب التطواني × الفتح 0-2
المكناسي × شباب المحمدية 1-1
شباب السوالم × الجيش الملكي 0-3
الوداد × أولمبيك آسفي 1-0
الاتحاد التوركي × اتحاد طنجة 1-3
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 26 نقطة
2- الجيش الملكي: 20 نقطة
3- الوداد: 19 نقطة
4- المغرب الفاسي: 19 نقطة
5- الاتحاد التوركي: 18 نقطة