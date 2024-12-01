الدوري التونسي (10): الترجي يواجه شبيبة العمران

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة العاشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الاتحاد المنستيري مع الترجي الجرجيسي، ونجم المتلوي مع قوافل قفصة، ومستقبل سليمان مع الصفاقسي، فيما يلتقي الترجي مع شبيبة العمران الساعة 18:30.

أمس:

اتحاد تطاوين × الأولمبي الباجي 1-0

الملعب التونسي × الإفريقي 1-0

النجم الساحلي × مستقبل قابس 2-0

البنزرتي × اتحاد بن قردان 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الإفريقي: 21 نقطة

2- الملعب التونسي: 21 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 19 نقطة

4- الترجي الجرجيسي: 19 نقطة

5- الأولمبي الباجي: 17 نقطة