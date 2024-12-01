نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (14): غلطة سراي يستقبل أيوبسبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، فيلتقي تشايكور ريزا سبور مع قيصري سبور الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغلطة سراي مع أيوبسبور الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
أنطاليا سبور × سيفاس سبور 2-1
سامسون سبور × بودريم سبور 4-0
أضنة ديمر سبور × قونيا سبور 0-1
إسنبول باشاك شهير × جوزتيه 4-1
ألانيا سبور × طرابزون سبور 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 34 نقطة
2- فنربخشة: 29 نقطة
3- سامسون سبور: 29 نقطة
4- أيوبسبور: 22 نقطة
5- بشكتاش: 21 نقطة
6- جوزتيه: 21 نقطة