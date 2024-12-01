الدوري التركي (14): غلطة سراي يستقبل أيوبسبور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، فيلتقي تشايكور ريزا سبور مع قيصري سبور الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغلطة سراي مع أيوبسبور الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

أنطاليا سبور × سيفاس سبور 2-1

سامسون سبور × بودريم سبور 4-0

أضنة ديمر سبور × قونيا سبور 0-1

إسنبول باشاك شهير × جوزتيه 4-1

ألانيا سبور × طرابزون سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 34 نقطة

2- فنربخشة: 29 نقطة

3- سامسون سبور: 29 نقطة

4- أيوبسبور: 22 نقطة

5- بشكتاش: 21 نقطة

6- جوزتيه: 21 نقطة