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الدوري الهولندي (14): قمة بين المتصدر والوصيف

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُطوى اليوم، الأحد، صفحة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت وصيف الترتيب مع آيندهوفن المتصدر الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، والكمار مع هيراكليس الساعة 16:30، وأنشخيده مع إيجلز بنفس التوقيت، ونيميغن مع أجاكس أمستردام الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
هيرينفين × فالفيك 1-1
ناك بريدا × المير سيتي 1-0
غرونينغن × فيليم 2-0
فينورد روتردام × فورتانا سيتارد 1-1
زفوله × سبارتا روتردام 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 36 نقطة
2- أوتريخت:31 نقطة
3- فينورد روتردام: 29 نقطة
4- أجاكس أمستردام: 29 نقطة
5- أنشخيده: 25 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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