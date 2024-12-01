الدوري الهولندي (14): قمة بين المتصدر والوصيف

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُطوى اليوم، الأحد، صفحة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلعب أوتريخت وصيف الترتيب مع آيندهوفن المتصدر الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، والكمار مع هيراكليس الساعة 16:30، وأنشخيده مع إيجلز بنفس التوقيت، ونيميغن مع أجاكس أمستردام الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

هيرينفين × فالفيك 1-1

ناك بريدا × المير سيتي 1-0

غرونينغن × فيليم 2-0

فينورد روتردام × فورتانا سيتارد 1-1

زفوله × سبارتا روتردام 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 36 نقطة

2- أوتريخت:31 نقطة

3- فينورد روتردام: 29 نقطة

4- أجاكس أمستردام: 29 نقطة

5- أنشخيده: 25 نقطة