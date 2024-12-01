الدوري البلجيكي (16): رويال أنتويرب في ضيافة سانت جيلواز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي سينت ترويدنش مع جينك الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأود لوفين مع أندرلخت الساعة 18:00، وبيرشكوت مع سيركل بروج بنفس التوقيت، وسانت جيلواز مع رويال أنتويرب الساعة 20:30، وفيستيرلو مع جينت الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

كورتريك × ميشيلن 3-1

كلوب بروج × ديندر 4-1

رويال سارلروا × ستاندر دو لياج 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 34 نقطة

2- كلوب بروج: 31 نقطة

3- رويال أنتويرب: 27 نقطة

4- أندرلخت: 26 نقطة

5- ميشيلن: 24 نقطة