نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (16): رويال أنتويرب في ضيافة سانت جيلواز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي سينت ترويدنش مع جينك الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأود لوفين مع أندرلخت الساعة 18:00، وبيرشكوت مع سيركل بروج بنفس التوقيت، وسانت جيلواز مع رويال أنتويرب الساعة 20:30، وفيستيرلو مع جينت الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
كورتريك × ميشيلن 3-1
كلوب بروج × ديندر 4-1
رويال سارلروا × ستاندر دو لياج 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 34 نقطة
2- كلوب بروج: 31 نقطة
3- رويال أنتويرب: 27 نقطة
4- أندرلخت: 26 نقطة
5- ميشيلن: 24 نقطة