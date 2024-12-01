الدوري البرتغالي (12): أروكا يستقبل بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، فيلعب إستوريل برايا مع فاماليكاو الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأروكا مع بنفيكا الساعة 21:00، وإي في أس فوتبول مع سبورتينغ براغا الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

فارينزي × إستريلا أمادورا 1-0

ريو آفي × موريرينسي 3-2

ناسيونال ماديرا × بوافيستا 0-0

سبورتينغ لشبونة × سانتاكلارا 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 33 نقطة

2- بورتو: 27 نقطة

3- بنفيكا: 25 نقطة

4- سانتاكلارا:24 نقطة

5- سبورتينغ براغا: 50 نقطة