نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (12): أروكا يستقبل بنفيكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستمر اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، فيلعب إستوريل برايا مع فاماليكاو الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأروكا مع بنفيكا الساعة 21:00، وإي في أس فوتبول مع سبورتينغ براغا الساعة 23:30.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
فارينزي × إستريلا أمادورا 1-0
ريو آفي × موريرينسي 3-2
ناسيونال ماديرا × بوافيستا 0-0
سبورتينغ لشبونة × سانتاكلارا 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 33 نقطة
2- بورتو: 27 نقطة
3- بنفيكا: 25 نقطة
4- سانتاكلارا:24 نقطة
5- سبورتينغ براغا: 50 نقطة