نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (13): قمة الموسم بين ليفربول ومانشستر سيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلعب تشيلسي مع أستون فيلا الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون، وتوتنهام هوتسبير مع فولهام، فيما تبدأ قمة مباريات هذه المرحلة بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
برايتون × ساوثهامبتون 1-1
كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد 1-1
نوتينغهام فورست × إبسويتش تاون 1-0
وولفرهامبتون × بورنموث 2-4
برينتفورد × ليستر سيتي 4-1
وست هام يونايتد × آرسنال 2-5
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 31 نقطة
2- آرسنال:25 نقطة
3- برايتون:23 نقطة
4-مانشستر سيتي: 23 نقطة
5- تشيلسي: 22 نقطة
6- نوتينغهام فورست: 22 نقطة