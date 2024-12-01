الدوري الإنكليزي (13): قمة الموسم بين ليفربول ومانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلعب تشيلسي مع أستون فيلا الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون، وتوتنهام هوتسبير مع فولهام، فيما تبدأ قمة مباريات هذه المرحلة بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

برايتون × ساوثهامبتون 1-1

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد 1-1

نوتينغهام فورست × إبسويتش تاون 1-0

وولفرهامبتون × بورنموث 2-4

برينتفورد × ليستر سيتي 4-1

وست هام يونايتد × آرسنال 2-5

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 31 نقطة

2- آرسنال:25 نقطة

3- برايتون:23 نقطة

4-مانشستر سيتي: 23 نقطة

5- تشيلسي: 22 نقطة

6- نوتينغهام فورست: 22 نقطة