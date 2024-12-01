الدوري الفرنسي (13): مارسيليا وموناكو وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب مونبلييه مع ليل الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع أنجيه الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلتقي ليون مع نيس، وتولوز مع أوكسير، ويلتقي مارسيليا مع موناكو الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

ستاد ريمس × لانس 0-2

رين × سانت إيتيان 5-0

ستاد بريست × ستراسبورغ 3-1

باريس سان جيرمان × نانت 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 33 نقطة

2- موناكو: 26 نقطة

3- مارسيليا: 23 نقطة

4- ليل: 22 نقطة

5- نيس: 20 نقطة

6- لانس: 20 نقطة