نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (13): مارسيليا وموناكو وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب مونبلييه مع ليل الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع أنجيه الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلتقي ليون مع نيس، وتولوز مع أوكسير، ويلتقي مارسيليا مع موناكو الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
ستاد ريمس × لانس 0-2
رين × سانت إيتيان 5-0
ستاد بريست × ستراسبورغ 3-1
باريس سان جيرمان × نانت 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 33 نقطة
2- موناكو: 26 نقطة
3- مارسيليا: 23 نقطة
4- ليل: 22 نقطة
5- نيس: 20 نقطة
6- لانس: 20 نقطة