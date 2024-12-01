الدوري الإيطالي (14): نابولي في تورينو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي أودونيزي وجنوى اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب بارما مع لاتسيو الساعة 17:00، وتورينو مع نابولي بنفس التوقيت، وفيورنتينا مع إنتر ميلان الساعة 20:00، وليتشي مع جوفنتوس الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

كالياري × هيلاس فيرونا 1-0

كومو × مونزا 1-1

ميلان × إمبولي 3-0

بولونيا × فينيزيا 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 29 نقطة

2- أتلانتا: 28 نقطة

3- إنتر ميلان: 28 نقطة

4- فيورنتينا: 28 نقطة

5- لاتسيو: 28 نقطة