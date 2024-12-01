نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (14): نابولي في تورينو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي أودونيزي وجنوى اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب بارما مع لاتسيو الساعة 17:00، وتورينو مع نابولي بنفس التوقيت، وفيورنتينا مع إنتر ميلان الساعة 20:00، وليتشي مع جوفنتوس الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
كالياري × هيلاس فيرونا 1-0
كومو × مونزا 1-1
ميلان × إمبولي 3-0
بولونيا × فينيزيا 3-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 29 نقطة
2- أتلانتا: 28 نقطة
3- إنتر ميلان: 28 نقطة
4- فيورنتينا: 28 نقطة
5- لاتسيو: 28 نقطة